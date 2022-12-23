Muğla Milas'ın lideri İstanbul deplasmanında

Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi A grubu lideri olan Milas Belediyespor Voleybol Takımımız bu hafta İstanbul deplasmanında sahaya çıkıyor.MUĞLA (İGFA) - Ligin ilk yarısını lider olarak tamamlayan, ikinci devreye de hızlı bir başlangıç yapan temsilcimiz bu hafta İstanbul BBSK takımıyla karşılaşacak. 11 maçlık yenilmezlik serisine sahip olan Milas Belediyespor deplasmanda alacağı galibiyetle seriyi 12 maça çıkarmaya hedefliyor.

Hafta içi Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda, Başantrenör Mehmet Akif Gürgen yönetiminde yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği antrenmanlarla maça hazırlanan takımımız İstanbul deplasmanından iyi oyun sonucunda 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

İstanbul-Haldun Alagaş Spor Salonu’nda 25 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 14’te başlayacak.

Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat, ligde lider konumda bulunan takımın başarılı bir galibiyet serisi yakaladığını ifade ederek, "İstanbul BBSK takımını da mağlup ederek galibiyet serimizi devam ettirmek ve liderliğimizi perçinlemeyi hedefliyoruz. Tüm takım ve teknik kadroya başarılar diliyor, sahadan galibiyetle ayrılacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.