Muğla Milas Belediyespor deplasmandan üç puanla döndü
Milas Belediyespor Voleybol Takımımız TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi 6. Hafta karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Okyanus Koleji Takımını mağlup etti.MUĞLA (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleyi 18-25, 25-22, 25-27, 21-25’lik setlerle 3-1 kazanan temsilcimiz aldığı bu galibiyetle puanını 16’ya çıkararak A grubundaki liderliğini sürdürdü.
Üst üste 5. galibiyetini alan Milas’ın Efeleri ligde başarılı bir grafik çiziyor.
Maçın tamamlanmasının ardından sosyal medya hesaplarından galibiyeti kutlayan Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat; “İstanbul deplasmanında Okyanus Koleji’ni 3-1 yenerek, liderliğini sürdüren Milas Belediyespor Voleybol Takımımızı kutluyor; şampiyonluk yolunda önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum” dedi.
BU HAFTAKİ RAKİP SAİNT JOSEPH…
Ligin iddialı ekibi olarak göze çarpan temsilcimiz bir sonraki hafta karşılaşacağı İzmir Takımı Saint Joseph maçına hafta içi gerçekleştireceği antrenmanlarla hazırlanacak.
13 Kasım 2022 Pazar günü Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanacak olan müsabaka saat 15’te başlayacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Galatasaray
|12
|24
|3. Başakşehir
|11
|23
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Sivasspor
|12
|10
|17. Hatayspor
|11
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|12
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Real Betis
|13
|24
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|13
|23
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Villarreal
|13
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|13
|16
|12. Mallorca
|13
|16
|13. Getafe
|13
|14
|14. Girona
|13
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|13
|12
|17. Sevilla
|13
|11
|18. Celta Vigo
|13
|11
|19. Cadiz
|13
|11
|20. Elche
|13
|4