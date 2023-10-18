Muğla 'masa'da bölge şampiyonu oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Kadın takımı Köyceğiz’de düzenlenen yarışmada bölge şampiyonu oldu.MUĞLA (İGFA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan Köyceğiz’ de gerçekleştirilen Minikler Bölge Takım ve Ferdi Masa Tenisi Müsabakaları yarışmasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi branş sporcuları başarılı sonuçlar elde etti.

Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Minikler Bölge Takım ve Ferdi Masa Tenisi Müsabakaları yarışmasına 24 Erkek Takım Kulüp, 20 Kadın Takım Kulübü katılım sağladı ve toplamda 132 sporcu mücadele etti. Yarışmada Aybige Feride Üstündağ, Ecrin Şenyüz, Buğlem Gündüz’den oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Takımı Bölge Şampiyonu oldu. Kazanan takım Minikler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı. Ferdi kategorilerde ise Aybige Feride Üstündağ 13-16 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen En İyiler Ferdi Seçme Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye İkincisi olduğu için, Erkeklerde ise Tuna Görmek bu turnuvada 6. olduğu için Minikler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Köyceğiz’de yapılan Minikler Bölge Takım ve Ferdi Masa Tenisi Müsabakaları yarışmasında başarılı olan Büyükşehir Belediyesi spor kulübü sporcularını ve Masa tenisi antrenörü Hale Balım Üstündağ’ı tebrik etti.