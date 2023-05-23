Muğla Gençlik ve Spor'den başarılı sonuçlar

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor kulübü sporcuları 19 Mayıs haftasında düzenlenen farklı turnuvalarda Güreş, Atletizm ve İzcilikte Muğla’yı başarıyla temsil ettiler.MUĞLA (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında farklı illerde düzenlenen müsabakalarda Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm, Güreş ve İzcilikte Muğla’yı başarıyla temsil ettiler.

19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında Antalya Manavgat’da gerçekleştirilen Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat 10. Yağlı Pehlivan Güreş müsabakasında mücadele eden Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Eymen Efe Çeşte minik 1 kategorisinde üçüncü oldu.

19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen “Turkcell U-16 / U-18 Türkiye Şampiyonası Bölgesel Seçme Yarışması’nda Atletizm branşındaMuğla’yı Büyükşehir sporcusu Özge Türkmen temsil etti. Özge Türkmen turnuvada başarılı olarak05-06 Ağustos 2023 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek olan U-16 Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Özge Türkmen 200 Metrede;26.62 koşarak İzmir Bölge üçüncüsü, 4 Bölgede genel sıralaması Türkiye dördüncüsü, 4 Bölgede kendi yaş Grubu sıralaması Türkiye birincisi oldu. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren İzci ve Liderleri 16-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında Samsun’ da gerçekleştirilen Kurtuluşa İlk Adım Milli Kampı’na katıldı.Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün Kurtuluş için ilk adımını attığı yerde düzenlenen törenlere katılan izciler 1919 metrelik bayrağımızı gururla taşıdılar.