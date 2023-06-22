Muğla'da 'Yaz Spor'ları başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Kursları tenis, satranç, çocuk zumba, atletizm, voleybol, akıl zeka oyunları, temel hareket eğitimi ve taekwondo branşlarında 3 Temmuz tarihinde başlıyor.MUĞLA (İGFA) - Okulların kapanması ile yaz tatiline giren çocuklar için Muğla Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Kursları’nı başlatıyor.

Yaş gruplarına göre 8 branşta düzenlenecek yaz spor kursları 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak.

Dalaman ilçesinde tenis, Menteşe ilçesinde satranç, çocuk zumba, atletizm, voleybol, akıl zeka oyunları, 4-6 yaş temek hareket eğitimi, taekwondo olarak planlanan Yaz Spor Kursları için başvurular Menteşe’de Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu’nda, Dalaman ilçesinde Dalaman Tenis kortlarına yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tatile giren çocukların yararlı zaman geçirmesi, yeteneklerine, zevklerine göre sporla kendini geliştirmesi için her yıl düzenlediği yaz spor kurslarını bu yıl 3 Temmuz 2023 tarihinde başlatıyor. 8 farklı branşta başlayacak spor kurslarını Büyükşehir Belediyesi’nin alanlarında tecrübeli eğitmenleri veriyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca yaz spor kurslarında yetenekli gördüğü sporcuları Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde de değerlendiriyor.