Muğla'da yaz kurslarına yoğun ilgi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların spor faaliyetlerinde bulunmaları ve sosyalleşmeleri için düzenlenen yaz spor kursları 10 branşta devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların spor faaliyetlerinde bulunmaları, sosyalleşmeleri ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla yaz spor kursları veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak organize edilen yaz spor kursları 27 Haziran 2022 tarihinde başlarken 10 farklı spor branşında eğitimler veriliyor.

Yaz spor kursları 6-12 yaş arası çocuklara hafta içi satranç, çocuk zumba, voleybol, tenis, masa tenisi, atletizm, temel hareket eğitimi, akıl ve zeka oyunları branşlarında uzman eğitmenler eşliğinde veriliyor. Bunun yanı sıra profesyonel olarak voleybol ve masa tenisi kulüp sporcularına da kendi seviyelerine uygun eğitim veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz yaz spor kurslarından tenis branşı faaliyetleri Muslihittin Mahallesinde bulunanSosyo kültürel alanda yapılırken, diğer branşların tamamı Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonunda düzenleniyor.27 Haziran tarihinde başlayan yaz spor kursları 2 Eylül tarihinde sona erecek.