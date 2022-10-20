Muğla'da Milas Belediyespor üç puan peşinde

Muğla'yı ve Milas'ı TVF Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde başarıyla temsil eden Milas Belediyespor Voleybol Takımımız bu hafta kendi evinde sahaya çıkıyor.MUĞLA (İGFA) - Ligin 4. hafta karşılaşmasında Tarım Kredi Gençlik takımıyla karşılaşacak olan takımımız iyi oyun sonucunda alacağı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

İlk 3 haftada aldığı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 7 puan toplayan temsilcimiz ligde 4. sırada yer alıyor.

Bu maçla birlikte galibiyet serisini 3 maça çıkararak, zirve yarışında üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Milas’ın Efeleri, Başantrenör Mehmet Akif Gürgen yönetiminde Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda hafta içi gerçekleştirdiği yoğun antrenman temposuyla maça hazırlandı.

Lig sıralaması açısından önem taşıyan müsabaka 23 Ekim 2022 Pazar günü saat 15:00’te Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat, “Deneyimli oyunculardan kurulu takımımızla ligde şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Takımımız gün geçtikçe daha iyi oyun ortaya koyuyor. Bu hafta kendi sahamızda önemli bir maça çıkıyoruz. Tarım Kredi Gençlik takımı karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak, sahadan galibiyetle ayrılacağımıza yürekten inanıyorum. Tüm taraftarlarımızı salona gelerek, takımımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.