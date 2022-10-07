Muğla'da Milas Belediyespor ilk maçında ağırlamaya hazır
TVF Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig A Grubu Muğla temsilcisi Milas Belediyespor, 2022-2023 Sezonu 2. Hafta müsabakaları kapsamında İstanbul BBSK’yı evinde ağırlayacak.MUĞLA (İGFA) - Geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla başlayan Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig A Grubu müsabakaları kapsamında temsilcimiz Milas Belediyespor evinde sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak.
Belediyespor, 9 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabakada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya voleybolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Filenin efeleri, 3. Hafta müsabakalarında ise 16 Ekim’de Aydın Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.
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