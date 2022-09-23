Muğla'da Milas Belediyespor'da hedef 'Efeler'

Milas’ı TVF Alpaslan Endüstri Erkekler1. Lig’te temsil eden Milas Belediyespor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını tamamladı. Efeler Ligi’ne çıkmayı hedefleyen Milas Belediyespor’un yeni kadrosu basına tanıtıldı.MUĞLA (İGFA) - Üst üste aldığı başarılı skorlarla Milaslıların gönlünde taht kuran voleybol takımımız Milas Belediyespor, 2 Ekim’de başlayacak olan TVF Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig A Grubu müsabakaları için hazırlığını tamamladı.

Profesyonel voleybol takımı ve yönetimi, lig öncesinde Milas’ta görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Park Kafe Restoran’da kulübün yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı tanıtım toplantısında konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Geçen yıl sezon ortasında anlaşmış olduğumuz Mehmet Akif Gürgen hocamızla bu sene de devam ediyoruz. Yeni bir kadro oluşturduk. Hocamızın ve yönetimimizin titiz çalışmaları neticesinde iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Tecrübe edinerek güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. İzmir ve Alanya’da güzel hazırlık maçları oynandı ve başarılı geçti. Milas Belediyespor’un çok farklı branşlarda faaliyetleri var ama voleybol, en önde giden branşımız. Bu nedenle bu sezonda amacımıza ulaşmak istiyoruz. Takımımızın voleybolun diğer kademelerinde de yatırımları var. Önümüzdeki sezonlara ciddi hazırlıklarımız var.” dedi.

Milas Belediyespor’a 2022-2023 sezonunda varlığıyla güç katacak sporcu ve teknik kadro şöyle:

Teknik kadro: Baş Antrenör Mehmet Akif Gürgen, Yardımcı Antrenör Adem Aydın, İstatistik Antrenörü Okan Mert Gezer, Fizyoterapist Hayrettin Demir.

Sporcular: Rıfat Erden Çevikel (Takım Kaptanı-Pasör), Celil Yavuz (Pasör), Hamit Yüksel Mandıracı (Smaçör), Rafael Migel (Smaçör), Alperen Ova (Smaçör), Berke Tan (Smaçör), Murat Han Kısal (Orta Oyuncu), Tuğberk Sungur (Orta Oyuncu), Ömer Arslan (Orta Oyuncu), Hisham Yousri (Pasör Çaprazı), Okay Serçe (Pasör Çaprazı), Burak Hazırol (Libero), Oktay Tetik (Libero).