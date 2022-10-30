Muğla'da Marmarisspor'dan Marmaris Emniyeti'ne açık teşekkür

Muğla Süper Amatör Ligi takımlarından Marmaris Gençlik Spor, deplasmanda Dalaman Belediye Spor ile oynadığı ve 0 – 0 biten maç sonrası yetersiz güvenlik önlemi sonucu maçın hakem tarafından geç başlatıldığına dikkat çekerek, iç maçlarda alınan güvenlik tedbirlerinden dolayı Marmaris Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.Ajans Canka / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Gençlik Spor Kulübü Basın Sözcüsü Dilara Topaloğlu konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Topaloğlu, açıklamasında, "Dalaman’da; Dalaman Belediye Spor'la saat 15:00'te olan karşılaşmamız, güvenlik güçlerinin maç saatinde stadda olmaması ve geç gelmesi sebebiyle, hakem tarafından zorunlu olarak tam 30 dakika ertelenip, saat 15:30'da başlatılmıştır. Geçen hafta Marmaris’te iç sahada oynadığımız Ortaca Belediye Spor ile olan karşılaşmamızda ise stadımızda yaklaşık 40 emniyet görevlisinin maçtan önce stadda görevinin başında olmasından dolayı; Saygıdeğer Emniyet Müdürümüz Oktay Kapsız ve diğer Emniyet mensuplarına Marmaris Gençlik Spor Kulübü olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerine yer verdi.