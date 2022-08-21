Muğla'da 'Genç Martılar' Süper Amatör'e iddialı başlayacak

Muğla Süper Amatör Liginin iddialı ekiplerinden Marmaris Gençlikspor Kulübü, kadrosunu genç yeteneklerle güçlendiriyor.Ata SEVGİ / AjansCANKA (MUĞLA İGFA) - Marmaris Gençlikspor Kulübü'nün Marmaris Şehir Stadyumu'nda düzenlediği seçmelere, 2000-2005 yılları arası doğumlu, 14’ü il dışından gelen 36 futbolcu katıldı.

Takım kadrosuna aday futbolcular; Marmaris Gençlikspor yöneticilerine ve bölgede görev yapan tecrübeli antrenörlere tüm hünerlerini sergileyerek, yarım saatlik kondisyon çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Marmaris Gençlikspor’a gösterilen bu ilgiden memnun olan siyah beyazlı kulübün Basın Sözcüsü Bilal Topaloğlu, sonuçları birkaç gün içinde açıklayacaklarını kaydetti. Topaloğlu, "Değerli antrenörlerimizden izlenim ve görüşlerini içeren birer rapor talep ettik. Raporların doğrultusunda seçeceğimiz futbolcuları, sezon öncesi kamp ve hazırlık çalışmalarımıza çağıracağız. Katılım gösteren tüm futbolcular ile tecrübeleriyle bizlere ışık tutan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz." dedi.