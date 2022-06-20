Muğla Büyükşehir'in şampiyon 'milli'leri

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Özge Türkmen U-16 Türkiye Şampiyonası'nda Atletizm branşındaTürkiye ikincisi oldu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi takımında bulunan Ali Eren Ulusakarya ise Milli Takıma seçildi.MUĞLA (İGFA) - Bünyesinde bulundurduğu 1763 lisanslı sporcu ile amatör sporlara büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, verdiği desteğin meyvelerini genç sporcuların aldığı madalyalarla topluyor. Büyükşehir Belediyesi spor kulübü sporcuları okçuluktan, satranca, atletizmden masa tenise başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

ÖZGE TÜRKMEN 200 METREDE TÜRKİYE İKİNCİSİ

Türkiye Atletizm Federasyonu 2021-2022 Spor Sezonu faaliyet programı çerçevesinde 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilen U-16 Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm branş sporcusu Özgü Türkmen 200 metrede Türkiye ikincisi oldu.

ALİ EREN ULUSAKARYA MİLLİ TAKIM’DA

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2021-2022 Spor Sezonu çerçevesinde gerçekleştirilen müsabakalarda elde ettiği başarılar neticesinde Milli Takım Kampına katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Eren Ulusakarya Karadağ’ın Podgorica kentinde gerçekleştirilecek olan U-13 Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.