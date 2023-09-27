Mudanyaspor'a yeni forma sponsoru

Bursa Amatör Küme'nin köklü takımlarından olan ve bu sene 100. yılını kutlamaya hazırlanan Süper Amatör Lig temsilcilerimizden Mudanyaspor Kulübü'ne "Sen en tatlısın" mottosu ile Le Profit'ti firması forma sponsoru oldu.BURSA (İGFA) - Mudanyaspor Kulübü, forma sponsoru Le Profit'ti'yi basına tanıttı.

Yeşil kırmızılı kulübün 2023-2023 sezonunda forma sponsorlu olan Le Profit'ti ile lansman Mudanya İlçe Stadı'nda yapıldı. Lansmana Kulüp Başkanı Hikmet İlhan, Teknik Direktör Mehmet Özel ile Le Profit'ti ortakları Ahmet Bosnalı ve Gökhan Dinçer ile futbolcular katıldı.

Sporu desteklemeden ötürü son derece mutlu olduklarını belirten firma yöneticileri, 7'nci şubesini Mudanya'da açmak istedikleri kurumsal marka olarak sporun paydası olmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Le Profit'ti'nin ortaklarından olan aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer ise, Mudanyaspor'un kuruluş tarihi bakımından ilgisini çeken bir kulüp olduğunu ve bir sürü insanın hatırasının olduğu, bir çok insana dokunmuş bir camia olduğunu anımsattı.

"Kuruluşunun 100. yılına girerken, böylesine anlamlı bir dönemde bu anlaşmayı yapmaktan dolayı çok mutluyuz" diyen Dinçer, "İnşallah güzel bir sezon geçirirler. Elbette Kulüp Başkanımızla sponsorluk konusunu değerlendirirken de altyapının önemini hep vurguladım. Kendileri de Mudanyaspor'un altyapıya verildiği önemden bahsetti. Sporun çok önemli ve yazılı olmayan ahlaki kuralları var. İnşallah markamız Mudanyaspor'a şans getirir. Biz terimizin son damlasına kadar mücadeleden sorumluyuz. Sonuçlara bağlı kalmadan mücadele ettiğimizden emin olduğumuz sürece başarı gelecektir" diye konuştu.

Mudanyaspor'a destekleri dolayısıyla teşekkür eden Kulüp Başkanı Hikmet İlhan ise, 100. yıllarında tutunacak bir dala ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Sağ olsun Gökhan Dinçer başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Ortaklığını sürdürdüğü firmasıyla birlikte kulübümüze sağladığı bu destek Mudanya'ya şampiyonluk getirecek inşallah. Mudanyaspor'a ve Mudanya gençliğine destekleri nedeniyle kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Mudanyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özel ise Le Profit'ti markasına 100 yıllık çınarımız Mudanyaspor'a destek olduğu için teşekkür etti.