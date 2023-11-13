Son Dakika

Mudanya'da Alpagut rüzgarı esti

SPOR 13.11.2023, 16:39
Mudanya'da Alpagut rüzgarı esti

2023 Alpagut Türkiye Şampiyonası, çeşitli illerden gelen 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Mudanya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2023 Alpagut Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreninde konuşan Türkiye Alpagut Turan Federasyonu Başkanı Metin Karadeniz 'Cumhuriyetimizin 100 yılına ithafen, 2023 faaliyet programımızda yer alan Alpagut Türkiye Şampiyonası  25 il , 33 kulüp ve 250 sporcumuzun katılımıyla gerçekleştirmenin onurunu yaşarken, şampiyonaya katılmak üzere yola çıkan Adana'da geçirdikleri kaza sebebiyle aramızda olamayan Hatay Reyhanlı Spor Kulübümüze geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum " dedi.

Şampiyona'ya katılan sporcuların Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 25 hakemin gözetiminde Ayça, Batur, Caymaz, Gurşak ve Kaçut olarak 5 sistemde ter dökeceklerini dile getiren Başkan Karadeniz sözlerini şöyle sürdürdü: 'Aramızda bulunan Dünya Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz ve Baş Hakem Rafig Gasımov'a, Mudanya Gençlik ve Spor Müdürlüğü İlçe Müdürü Çağlar Yeni'ye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a,  Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yunus Kaldırım'a, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürü  Emre Solak'a Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a, Turan Sancağı Teşkilatı Genel Başkanı Halit Gökhan Gül ve Lafonten Oteller zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Çetin hanımefendiye desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."

2023 ALpagut Türkiye Şampiyonası sistem sonuçları:

Genel Klasman turnuva galibi
1. Harb-iş Spor Kulübü 
2. Altın Yumruk Spor Kulübü
3. Aksu Spor Kulübü 

Ayça
1. Harb-iş Spor Kulübü 
2.Bushido Spor Kulübü
3. Göktürk Spor Kulübü 
4. Balık Adamlar Spor Kulübü 

Batur
1.Sabakido Spor Kulübü 
2. Anadolu Savunma Sanatları Spor Kulübü 
3. Anatolia Spor Kulübü 
4. Şahin Ergin Spor Kulübü 

Caymaz 
1. Altın Yumruk Spor Kulübü 
2. Aksu Spor Kulübü 
3. Arena 14 Spor Kulübü 
4. Trakya Uzakdoğu Sporları Kulübü 

Gurşak 
1. Nallahan Spor Kulübü 
2. Anadolu Savunma Sanatları Spor Kulübü 
3. Sabakido Spor Kulübü 

Okçuluk
1. Yıldırım Spor Kulübü 
2. Sabakido Spor Kulübü 
3. Aksuspor Kulübü
4. Şahin Ergin Spor Kulübü

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 12 13
16. Fulham 12 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Sheffield United 12 5
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3