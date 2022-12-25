MSK, Antalya’ya güneşi göstermedi: 60-78

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi, Antalya Güneşi'ne konuk oldu. Ligin zirvesine yerleşen Carettalar, bu önemli deplasmanı da kayıpsız atlattı.MERSİN (İGFA) - Karşılaşmanın ilk periyodu başa baş bir mücadele şeklinde geçti. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyodu, ev sahibi ekip 20-18 önde kapattı.

İkinci periyotta her iki ekip de dengeli bir oyun sergiledi. Maça gittikçe ağırlığını koyan temsilcimiz, bulduğu sayılarla oyunu lehine çevirdi ve ikinci yarıya 38-41 önde girmeyi başardı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ekibimiz, bu periyotta da savunmada ve hücumda fazla hata yapmayınca, rakibinin gardını iyice düşürdü ve farkı 12 sayıya kadar çıkararak, son periyoda 49-61 önde girdi.

Son periyotta da temposunu düşürmeyen Carettalar, rakibinin fazla sayı üretmesine de izin vermedi ve bulduğu isabetli şutlarla farkı iyice açtı. Carettalar bu önemli deplasmandan 60-78 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Antalya deplasmanında aldığı 11. galibiyetle liderlik koltuğunu koruyan MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu maçtaki en skorer ismi ise, 21 sayıyla Berkay Genç oldu.