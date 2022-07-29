Motosiklet Kulubü’nden Başkan Elçin'e ziyaret

Artvin Motosiklet Kulübü Başkanı Hüseyin İnce ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Demirhan Elçin'i ziyaret ederek, Kafkasör Yaylasında yapacakları Motosiklet Festivali hakkında bilgi verdi.

ARTVİN (İGFA) - Motosiklet kulüp başkanı Hüseyin İnce; turistik yerlere motosafari, konser ve etkinliklerin yapılacağı 3 gün sürecek festivalde çeşitli illerden gelecek rüzgar tutkunlarını en iyi şekilde ağırlamak için çalıştıklarını ifade ederek Başkan Elçin'den destek olmalarını istedi.

Başkan Elçin, kendisinin de motosiklet kulübü üyesi olduğunu hatırlatarak festivalin Artvin'in tanıtımı noktasında büyük katkı sağlayacağına inandığını söyleyerek, organizasyona belediye olarak imkanları doğrultusunda destek vereceklerini ifade etti.