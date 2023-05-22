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Motokros Şampiyonası nefes kesti

SPOR 22.05.2023, 08:07
Motokros Şampiyonası nefes kesti

Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapıldı. Dünya'nın en iyi padok ödüllü Motorsporları Merkezi, 6 farklı ülkeden 185 sporcunun 11 sınıfta verdiği kupa mücadelesine ev sahipliği yaptı.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Dünyanın en önemli pistlerinden birine sahip spor şehri Afyonkarahisar, hafta sonu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye'den genç motokrosçuları ağırladı. 3 şampiyonada MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 65 cc ve 85 cc kategorilerindeki yarışlar düzenlendi.

DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASINDA BULUŞMAK ÜZERE

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tüm katılımcıları tebrik ederek; "Sizleri Afyonkarahisar'da ağırlamaktan son derece mutluyuz. İyi ki varsınız. Sizin için ne yapsak azdır. Avrupa Şampiyonası'nda kazasız belasız yarışlar tamamlandı. Yarışan çocuklarımıza ve sporcularımızda başarılar diliyorum. Geleceğin şampiyonları çocuklarımız. Afyonkarahisar olarak Valimiz, Milletvekilleri ve İl Genel Meclisi Başkanıyla birlikte yanınızdayız, emrinizdeyiz. Dünya Motokros Şampiyonasında tekrar burada buluşmak üzere" dedi.  

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

İki gün süren Avrupa Şampiyonası heyecanlı anlar ardından ödül töreniyle son buldu. Törene Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, sporcular ve aileleri katıldı. Şampiyonlar ve derece alan sporcular ödüllerini protokol üyeleri tarafından teslim aldı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Avrupa Gençler EMX 65 sınıfından birinci Ana Kolnookov, ikinci Pavel Markov, üçüncü Marian Daniel. EMX 85 sınıfında birinci Sami Dumitru, ikinci Georgi Ginov, üçüncü Efe Okur oldu.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Şampiyonasında MX 85 sınıfında birinci Sami Dumitru, ikinci Kiril Silivinschi, üçüncü Georgi Gino. Senior sınıfında birinci Kadir Masar, ikinci Atans Petrov, üçüncü Veselin Malinov. MX125 sınıfında Ventcislav Toshev, ikinci Danail Stefanov, üçüncü Mihail Golovicichin. MX birinci Hiristian İliovski, ikinci Nicole Cociu, üçüncü Arif Şişman. MX1 sınıfında birinci Aleksandır Kurashev, ikinci Mestafa Çetin, üçüncü Batuhan Demiryol. MX2 sınıfında birinci Nikolay Malinov, ikinci Ventcislav, üçüncü Danail Stefanov. MX 65 birinci Ana Kolnookov, ikinci Pavel Markov, üçüncü Marian Daniel oldu.

Türkiye Şampiyonasında ise, 85 cc birinci Mehmet Emin Hıd, ikinci Ali Akkafa ve üçüncü Hasan Hüseyin Baş. MX sınıfında birinci Arif Şişman, ikinci Salih Çarpışantürk ve üçüncü Celil Adıberi. Senior sınıfında birinci Erdem Gülüş, ikinci Hüseyin Neziroğlu ve üçüncü Teyyar Gürpınar. Veteran sınıfında birinci, Hüseyin Neziroğlu, ikinci Ceyhun Kalfalı ve üçüncü Metin Esentürk. MX2 Jr sınıfında birinci Ömer Uçum, ikinci Baran Bulut Kocaman ve üçüncü Yiğit Ali Selek. MX1 sınıfında birinci Alekssandır Kurashev, ikinci Mustafa Çetin ve üçüncü Batuhan Demiryol. 65 cc sınıfında birinci Berat Şenkalaycı, ikinci Uluç Taşöz ve üçüncü Çağatay Çoklar oldu. MX 2 sınıfında birinci Ömer Uçum, ikinci Ata Yağız Kuzu ve üçüncü Emircan Şenkalaycı oldu. Kadınlar sınıfında birinci Selen Tınaz, ikinci Irmak Yıldırım, üçüncü ise Beyza Tohum oldu.

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