MotoFest'te konser coşkusu sürüyor

Merhaba,

Türkiye’nin en büyük entegre gençlik ve spor etkinliği Türkiye MotoFest, yıldızları ağırlamayı sürdürüyor. 4 Eylül'e kadar sürecek Türkiye MotoFest, üçüncü gününde Mary Jane ve Koray Avcı coşkusu yaşandı.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Motokros Şampiyonası’nın final yarışı Bitci MXGP Türkiye ile aynı anda yapılan Türkiye’nin en büyük entegre gençlik ve spor etkinliği Türkiye MotoFest Konserlerinin üçüncü akşamında iki konserle devam etti.

Eskimeyen şarkıları yeniden yorumlayan Mary Jane güçlü sesiyle mest etti. Festival alanını dolduran 65 bini aşan izleyiciyi coşturan Koray Avcı ise, zaman zaman sahneden seyircilerin yanına giderek sevenleriyle birlikte şarkılar söyledi

Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen gençlere 50’ye yakın etkinliği ücretsiz sunan Türkiye MotoFest’de akşam konserlerinde 5 gün boyunca 10 yıldız sahne alacak. 31 Ağustos’ta başlayacak Türkiye MotoFest, 4 Eylül’de sona erecek.