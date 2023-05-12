"Mobil Spor" ekibi Bismilli öğrencileri eğlendirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,"Spor Şenlikleri" projesi kapsamında Bismilli öğrencilere etkinlik düzenledi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı,"Spor Şenlikleri" projesi kapsamında, yeterli spor malzemelerinin bulunmadığı ve çeşitli imkansızlıkların yaşandığı kırsaldaki çocukları sporla buluşturmak amacıyla "Mobil Spor" ekibi oluşturdu.

Ekipte yer alan 6 spor eğitmeni, haftanın 2 günü kırsaldaki okulları gezerek öğrencileri sporla buluşturuyor.

Öğrencileri futbol, voleybol, basketbol, ayak tenisi, okçuluk, badminton ve eğlenceli eğitsel parkur oyunlarıyla buluşturan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yetenekli çocukları keşfediyor.

Projede, kırsaldaki tüm öğrencilerin sporla buluşması ve yetenekli öğrencilerin keşfedilerek belediye bünyesinde spora teşvik edilmesi hedefleniyor.

Bismil ilçesine bağlı Yukarısalat Mahallesi’ne giden ekip, öğrencilere yönelik sportif aktiviteler gerçekleştirdi.