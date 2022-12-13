MKE Ankaragücü sekizli finale yükseldi

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü Sekizli Final'e yükseldi.ANKARA (İGFA) - 2022-2023 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turunda bugün oynanan rövanş maçında Köyceğiz Belediyespor'u 37-31 mağlup eden MKE Ankaragücü, Sekizli Final'e yükseldi.

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Sekizli Final, 10-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında Konya’da yapılacak.Eleme turunda dün tamamlanan karşılaşmalar sonrasında Nilüfer Belediyespor ile Mihalıççık Spor Kulübü, Sekizli Final'e katılma hakkı kazanmıştı.

Geçen sezon Erkekler Süper Ligi’ni ilk beş sırada bitiren takımlar; Beşiktaş Yurtbay Seramik, Beykoz Belediye, Spor Toto, Sakarya B. Belediyesi ve İzmir B. Belediyesi doğrudan sekizli finale katılacak.

HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası ise, 16 Aralık ve 20 Aralık 2022 tarihlerindeki ilk tur maçları ile başlayacak ve 22-25 Şubat 2023 tarihleri arasında Bolu’da düzenlenecek olan Sekizli Final ile son bulacak.