Miniklerden TOFAŞ Basketbol'a ziyaret

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe Beko deplasmanı hazırlıklarını sürdüren Tofaş’ı Yunuseli Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu öğrencileri ziyaret etti.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürürken, Mavi Yeşillilerin bugünkü antrenmanında ziyaretçileri vardı. Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde sabah saatlerinde gerçekleşen günün ilk idmanını ziyaret eden Yunuseli Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu öğrencileri, Tofaş Basketbol Takımı oyuncularıyla bir araya gelmenin heyecanını yaşadı. Antrenmanı izleyen minikler, idman sonunda basketbolculardan imza alarak hatıra fotoğrafı çekildi.

Basketbolcuların boyları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen minikler, TOFAŞ'lı oyuncularla basketbol oynayarak şut denemesi yaparken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Başantrenör Dimitrios Priftis’in de özel olarak ilgilendiği minikler, TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncularına kalan maçlarda başarılar diledi. Basketbolcular da minikleri, 22 Kasım’daki SIG Strasbourg maçına davet etti.

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında 20 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.