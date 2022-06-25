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Minik taekwondocular kuşak attı

SPOR 25.06.2022, 12:00
Minik taekwondocular kuşak attı

22 ayrı branşta ücretsiz spor kursu vererek geleceğin sporcularını yetiştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, taekwondo kursunda başarılı olan 136 sporcu minik için diploma ve kemer takma töreni düzenledi.

DENİZLİ (İGFA) - “Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak” sloganı ile 22 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği taekwondo kursunda başarılı olan 136 küçük sporcu için diploma ve kemer takma töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, sporcu aileleri ile kursiyerler katıldı. Program kursiyer çocukların gösterisi ile başladı. Büyük beğeni toplayan gösterinin ardından konuşan taekwondo kursu öğrencisi Reyyan Ebrar Manas, 9 yaşında Denizli Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz taekwondo kursuyla tanıştığını belirterek, “Taekwondo çok güzel bir branş. Yapılan kuşak sınavında başarılı oldum ve sarı-yeşil kemerden yeşil-mavi kemere geçmeye hak kazandım. Bu spor dalında kendimi geliştirmek ve şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bizlere bu imkanı sağlayan Başkanımız Osman Zolan’a şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim” dedi. Taekwondo Antrenörü Rahmi Özer ise kendilerine her türlü imkanı sunan Başkan Zolan’a teşekkür ederek, taekwondonun bireye saygı, disiplin, özveri ve özgüveni verdiğini, ayrıca aidiyet duygusu ve aile olmayı öğrettiğini söyledi.

Konuşmasına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın şehir dışında programı olması sebebiyle bu özel törene katılamadığını belirtip, selamlarını ileterek başlayan Genel Sekreter Yardımcısı Özer, taekwondo kursuna katılan başta çocuklar olmak üzere aile ve antrenörlerini tebrik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Özer, "Bizlere güvendiniz, inandınız. En değerli varlıklarınız çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Biz de emanetinize layığıyla sahip çıkabilmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın derslerinin yanında yapacağı bir spor dalı, çalacakları bir müzik aleti, alacakları bir resim, tiyatro eğitimi hayatlarına artı bir değer katacaktır. Biz de bu anlayışla Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 22 ayrı branştaki spor kursumuzla, konservatuarımızdaki müzik kurslarımızla, Genç Denizli’deki resim, tiyatro, hat sanatı, karikatür gibi kurslarımızla bu imkanlarımızı sunmaya çalışıyoruz. Bu imkanları bize sağlayan, bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Başkanımız Sayın Osman Zolan’a huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Diplomasını alan ve kemer takan çocuklarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Genel Sekreter Yardımcısı Özer, taekwondo kursunda başarılı olan sporculara diploma ve kemerlerini takdim etti.

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