Minik sporcular İnegöl’ü gururlandırdı

İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış branşı sporcuları, TDF 2024 Spor Tırmanış Boulder Türkiye Şampiyonasında; Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye 2’nciliği ve Türkiye 5’inciliği elde ederek madalyalarla İnegöl’e döndü.BURSA (İGFA) - Sporu tabana yaymak ve her çocuğun en az bir spor branşıyla ilgilenmesi adına hizmet veren İnegöl Belediyespor Kulübü, spor tırmanış branşında antrenörler Bülent Aktaş ve Yavuz Bayram nezaretinde yapılan eğitimlerle başarıdan başarıya koşuyor. Farklı yaş kategorilerinde lisanslı sporcuların bulunduğu spor tırmanış branşında yetişkinlerle birlikte küçük sporcular da başarılarıyla göz dolduruyor.

İNEGÖLLÜ SPORCULAR EL ELE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNA YÜRÜDÜ

İnegöl Belediyespor Spor Tırmanış Takımı, Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2024 yılı Spor Tırmanış Şampiyonalarına katıldı. 1-4 Şubat tarihleri arasında Isparta’da gerçekleşen Spor Tırmanış Boulder Türkiye Şampiyonasında İnegöllü sporcular başarılarıyla dikkat çekti. Küçükler B kategorisinde yarışan Bilal Eltutan Türkiye Boulder Şampiyonu olurken, Sefa Yaman ise Türkiye 2’ncisi olarak kürsüyü İnegöl Belediyespor flamasıyla süsledi. Küçükler B Kategorisinde yarışan 30 bayan sporcu arasında finale kalan İnegöl Belediyespor sporcusu Nazlısu Başkurt da Türkiye 5’incisi olarak Boulder sezonunu kapadı.