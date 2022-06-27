Minik öğrenciler ilk kez raket tuttu

Ordu Büyükşehir Belediyesi turizm iştiraki ORTUR A.Ş. bünyesinde hizmet veren ORTUR Tenis Kulübü ile Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Minik Raketler Okullarda" Projesi ile öğrenciler tenisle tanıştı.

ORDU (İGFA) – Ordu’da sosyal projelere her alanda destek veren Büyükşehir Belediyesi, bir projeyi daha tamamladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı süresince gerçekleştirilen "Minik Raketler Okullarda" projesi ile 180 öğrenci ORTUR Tenis Kulübü sayesinde tenis sporu ile tanışarak büyük mutluluk yaşadı.

"Minik Raketler Okullarda" projesi kapsamında Altınordu ilçesinde bulunan okullarda eğitim gören ve projeden yararlanmak isteyen 180 öğrenciye ORTUR tenis kulübünün kortlarında eğitimler verildi.

Dönem boyunca belirli aralıklarla yapılan eğitimlerde öğrenciler tenis sporu ile ilgili eğitimleri deneyimli tenis eğitimcilerinden aldı.

Proje kapsamında tenis eğitimi gören öğrenciler, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Ordu’da düzenlenen ve farklı yaş kategorisinde tenisçilerin mücadele ettiği 8-9-10 yaş Tenis Turnuvasına katılarak madalya kazandılar.

ORTUR Tenis Kulübü olarak her yaş grubuna kapılarının açık olduğunu belirten tenis eğitmeni Elif Çelebi, “ Ordu Büyükşehir Belediyesi turizm iştiraki ORTUR A.Ş. bünyesinde hizmet veren ORTUR Tenis Kulübü ile Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Minik Raketler Okullarda" projesi kapsamında Altınordu ilçesinde eğitim gören ve projeden yararlanmak isteyen 180 öğrencimize bir dönem boyunca eğitim verdik. Tenis sporunun Ordu’da gelişmesi ve her alana yayılması adına güzel bir proje oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında başladığımız bu kurs sonunda 3 öğrencimiz, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Ordu’da düzenlenen ve farklı yaş kategorisinde tenisçilerin mücadele ettiği 8-9-10 yaş Tenis Turnuvasına katılarak madalya aldılar. Buda bizim için ayrı bir gurur oldu. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu’na çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Öte yandan Ordu’da tenis sporunun gelişmesi adına farklı projeler ortaya koyan ORTUR Tenis Kulübü, 7’den 77’ye her kesimin büyük takdirini ve beğenisini kazanıyor.