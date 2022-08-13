Milli Yüzücüler 3 altın 1 gümüş kazandı

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün Paralimpik Takımı Milli Yüzücüleri Sümeyye Boyacı, Ömer Onur İnci ve Baran Doruk Şimşek Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda büyük bir başarıya imza attı. Sümeyye, şampiyonada 3 altın 1 gümüş madalya ile yine zirveyi bırakmadı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı, Konya’daki 5. İslami Dayanışma Oyunları’na Eskişehirli sporcular damga vurdu.

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunlarında yüzme branşında yarışlar büyük heyecana sahne oldu.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunları Paralimpik Yüzme Yarışlarında, Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün Paralimpik Takımı Milli Yüzücüleri son dünya şampiyonu Sümeyye Boyacı, Ömer Onur İnci ve Baran Doruk Şimşek ay yıldızlı formayla büyük başarı elde etti.

Dünya şampiyonumuz Sümeyye Boyacı, 100 serbest, 200 serbest ve 50 sırt üstü stillerinde 3 altın madalyanın sahibi oldu. Sümeyye, 50 metre kelebek stilde de 2. olarak gümüş madalya kazandı. Yine milli sporcularımız Baran Doruk Şimşek ve Ömer Onur İnci de “Best Time” yüzerek gelişimlerini devam ettirdiler.

Milli yüzücülerimiz kendilerine duydukları güven ve verdikleri destek nedeniyle, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen’e teşekkür ederek, “Eskişehir’i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Bundan sonra da hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Antrenörlerimize ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dediler.