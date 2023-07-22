Milli yıldız Selinay Akçin Manisa BBSK’da

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, İşitme Engelliler Milli Takımımızda da oynayan Pasör Çaprazı Selinay Akçin’i kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - 2023-2024 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, transferde hız kesmedi. İddialı bir kadro için transfer hamlesine devam eden yeşil-beyazlı takım, İşitme Engelliler Milli Takımımızda oynayan Selinay Akçin’i transfer ederek gücüne güç kattı.

Pasör çaprazı mevkiinde oynayan 2000 doğumlu yıldız sporcu “10 numaralı formasıyla bugün saat 14.00’da Avrupa Şampiyonasında final maçına çıkacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız’da da yayınlanacak.