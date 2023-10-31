Milli Voleybolcu İlkin Aydın, Artvinli başarılı çocuklarla buluştu

Artvinliler Hizmet Vakfı, Artvinli gençleri Milli Voleybolcu İlkin Aydın ile buluşturdu.ARTVİN (İGFA) - İstanbul’da bulunan Artvinliler Hizmet Vakfı, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Artvin Valiliği onayı, Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında, Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözünü konu alan kompozisyonda dereceye giren liseli gençler için 4 günlük İstanbul turu düzenledi.

Gençler 4 gün boyunca İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ederken Cumhuriyetin 100. yıl etkinliklerine de eşlik ett. Avrupa ve dünya Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu İlkin Aydın babası Tanser Aydın ile birlikte Artvin’den gelen gençleri ziyaret edip, sürpriz yaptı.

İlkin Aydın gençler ile yaptığı söyleşide başarıya giden yolun çok çalışmak ve disiplin olduğunu belirterek, Artvinli olmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Tulum eşliğinde horon oynayan Aydın, gençlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Söyleşide Artvinliler Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esen Yağcı, İlkin Aydın'ın gençler için çok önemli örnek olduğunu belirterek '' Artvin'den gelen gençlerimizle 4 gündür birlikteyiz. İlk defa İstanbul!a geliyorlar.İstanbul'daki tarihi kültürel yerleri birlikte dolaştık. Cumhuriyetimizin 100. yılını birlikte kutladık. Hemşerimiz İlkin Aydın'ın da bu gençlere sahip çıkması, bize gurur veriyor. Gençler çok heyacanlandı. Eminim ki İlkin Aydın onlarda büyük motivasyona neden olacak. Artvin'den daha çok milli sporcu çıkaracağız'' diye konuştu.