Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde hayatını kaybeden milli sporcu Cemal Kütahya mezarı başında anılacak.KONYA (İGFA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hatay Antakya'da hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya oğlu Çınar ile eşi Pelin Kütahya'yı anmak üzere anma töreni düzenlenecek.

Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'nın, Konya Kurtuluş Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında 6 Şubat 2024 Salı günü düzenlenecek olan, merhum Kütahya'nın ailesi, THF Başkanı Uğur Kılıç, Yönetim Kurulu üyeleri, THF personeli ve Milli Takım Teknik ekibi ile oyuncularının da katılacağı tören 13.00'te başlayacak.