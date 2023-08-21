Milli sporcu Avrupa Şampiyonu oldu

Torku Şeker Spor'un Tekerlekli Sandalye Badminton Milli sporcusu Emine Seçkin, Avrupa Şampiyonu oldu.KONYA (İGFA) - Hollanda'nın Rotterdam şehrinde 15-20 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılan Olimpiyat oyunları gibi birçok branşında yer aldığı Avrupa Para Games müsabakalarında Torku Şeker Sporlu Emine Seçkin, Tek Kadınlarda final de İsviçreli Rakibi İleriaRenggli' yi 2-0 yenerek Avrupa Şampiyonluğunu 5. Kez kazandı.

Milli takımda yer alan ve Konya Eğitim Kulübü sporcusu Ebru Gökşen ile de oynadığı çift kadınlar müsabakaları sonucunda yarı-finalde mağlup olarak bronz madalya da kalan sporcumuz Emine Seçkin, Olimpiyatlara bir adım daha yaklaştı.

BAŞKAN ERKOYUNCU: “HOLLANDA’DA BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİREN EMİNE SEÇKİN’İ KUTLUYORUM”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Torku Şeker Spor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Emine Seçkin'in başarılı bir sporcu olduğunu belirterek açıklamasında, "Emine Seçkin bizim olimpiyatlara gönderip orada madalya beklediğimiz bir sporcumuz. Maşallah her turnuvadan madalyasız dönmüyor. Hollanda’da Avrupa Şampiyonu olarak Türk Bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okuttu. Hem ülkemizi hem de Torku Şeker Spor kulübümüzü başarıları ile gururlandıran Emine Seçkin’in olimpiyatlara kadar başarılarına başarı katacağına inanıyorum" dedi.

MİLLİ TAKIM 3 ALTIN 11 BRONZ MADALYA İLE DÖNDÜ

Avrupa Engelli Spor Oyunlarının, Paris 2024 oyunları için puan yüksek verdiğini söyleyen Milli Takım Antrenörü Ahmet Bozdam, "Sporcumuz Paris'e adım adım yaklaşıyor. Şu anda dünya sıralamasında 4. sırada yer almaktadır. Mart 2024'e kadar yapılacak turnuvalardan en yüksek puanları toplamaya devam edeceğiz. Konya Eğitim Spor sporcumuz Ebru Gökşen ile Emine Seçkin bronz madalya alarak da yeni bir başarı içinde adım atmış oldular. Milli takımımız toplam da 3 altın 11 bronz madalya alarak şampiyonayı başarılı olarak kapatmış oldu" diye konuştu.