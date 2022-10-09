'Milli'lerin rakipleri belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin D Grubu'nda yer aldığı kura çekimi, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.
53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.
Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.
https://twitter.com/MilliTakimlar/status/1579064234071461888
İŞTE GRUPLAR:
A GRUBU: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs
B GRUBU: Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık
C GRUBU: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Makedonya, Malta
D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya
E GRUBU: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova
F GRUBU: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya
G GRUBU: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya
H GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino
I GRUBU: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra
J GRUBU: Portekiz, Bosna-Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Liechtenstein
ELEMELER 23 MART'TA BAŞLIYOR
Bu arada eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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