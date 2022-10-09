'Milli'lerin rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin D Grubu'nda yer aldığı kura çekimi, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.

Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

https://twitter.com/MilliTakimlar/status/1579064234071461888

İŞTE GRUPLAR:

A GRUBU: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs

B GRUBU: Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık

C GRUBU: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Makedonya, Malta

D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E GRUBU: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F GRUBU: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G GRUBU: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I GRUBU: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J GRUBU: Portekiz, Bosna-Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Liechtenstein

ELEMELER 23 MART'TA BAŞLIYOR



Bu arada eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.