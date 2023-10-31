Milli heyecan yarın Sakarya’da yaşanacak
Sakarya’da milli heyecan yaşanacak. A Milli Hentbol takımımız 1 Kasım Çarşamba günü Serdivan Spor Salonu’nda İtalya ile karşılaşacak. Dünya Kupası’na katılmak için eleme maçı oynayacak A Milli Takımız hazırlıklarını Sakarya’da sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarla ‘Avrupa Spor Şehri’ unvanını layıkıyla taşıyan Sakarya’da, milli heyecan yaşanacak.
1 Kasım Çarşamba günü 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri1. Tur karşılaşmasında A Milli Hentbol takımımız İtalya ile Serdivan Spor Salonu’nda mücadele edecek.
Saat 18.00’da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
BÜYÜKŞEHİR’DEN 6 SPORCU MİLLİLERDE
Sakarya Büyükşehir hentbol takımının kısa sürede elde ettiği büyük başarılarla Sakarya’da hentbola olan ilgi arttı.
Bu ilgi 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Hentbol Takımını Sakarya’ya getirdi. A Milli hentbol takımımız 1 Kasım Çarşamba günü Serdivan Spor Salonu’nda İtalya ile Avrupa Elemeleri 1. Tur karşılaşmasına çıkacak. Sakarya’ya gelen milli takımımız hazırlıklarını Serdivan Spor Salonu’nda tam kadro olarak sürdürüyor. Tecrübeli ve gençlerden oluşan bir kadroya sahip milli takımımızda Büyükşehir hentbol takımının başarılı sporcuları Ramazan Döne, Taner Günay, İlkan Keleşoğlu, Çetin Çelik, Samet Kanberoğlu ve Atakan Şirin’de yer alıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|30
|2. Galatasaray
|10
|28
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Kasımpasa
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Ankaragücü
|10
|12
|12. Antalyaspor
|10
|12
|13. Karagümrük
|10
|10
|14. Alanyaspor
|10
|10
|15. Konyaspor
|10
|9
|16. Gaziantep FK
|10
|9
|17. Başakşehir
|10
|8
|18. Pendikspor
|10
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|24
|2. Göztepe
|10
|20
|3. Kocaelispor
|10
|20
|4. Bandırmaspor
|10
|19
|5. Gençlerbirliği
|10
|18
|6. Bodrumspor
|10
|17
|7. Sakaryaspor
|10
|15
|8. Manisa FK
|10
|14
|9. Ahlatçı Çorum FK
|10
|14
|10. Keçiörengücü
|10
|14
|11. Erzurumspor
|10
|13
|12. Adanaspor
|10
|12
|13. Boluspor
|10
|12
|14. Şanlıurfaspor
|10
|10
|15. Ümraniye
|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|10
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|10
|17
|8. M. United
|10
|15
|9. West Ham United
|10
|14
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|10
|12
|15. Everton
|10
|10
|16. Nottingham Forest
|10
|10
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|10
|25
|4. Barcelona
|11
|24
|5. Real Sociedad
|11
|19
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Rayo Vallecano
|11
|17
|8. Real Betis
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|11
|13
|12. Villarreal
|11
|12
|13. Getafe
|11
|12
|14. Sevilla
|10
|10
|15. Cadiz
|11
|10
|16. Mallorca
|11
|9
|17. Deportivo Alaves
|11
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|11
|6
|20. Almeria
|11
|3