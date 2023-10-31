Milli heyecan yarın Sakarya’da yaşanacak

Sakarya’da milli heyecan yaşanacak. A Milli Hentbol takımımız 1 Kasım Çarşamba günü Serdivan Spor Salonu’nda İtalya ile karşılaşacak. Dünya Kupası’na katılmak için eleme maçı oynayacak A Milli Takımız hazırlıklarını Sakarya’da sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarla ‘Avrupa Spor Şehri’ unvanını layıkıyla taşıyan Sakarya’da, milli heyecan yaşanacak.

1 Kasım Çarşamba günü 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri1. Tur karşılaşmasında A Milli Hentbol takımımız İtalya ile Serdivan Spor Salonu’nda mücadele edecek.

Saat 18.00’da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN 6 SPORCU MİLLİLERDE

Sakarya Büyükşehir hentbol takımının kısa sürede elde ettiği büyük başarılarla Sakarya’da hentbola olan ilgi arttı.

Bu ilgi 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Hentbol Takımını Sakarya’ya getirdi. A Milli hentbol takımımız 1 Kasım Çarşamba günü Serdivan Spor Salonu’nda İtalya ile Avrupa Elemeleri 1. Tur karşılaşmasına çıkacak. Sakarya’ya gelen milli takımımız hazırlıklarını Serdivan Spor Salonu’nda tam kadro olarak sürdürüyor. Tecrübeli ve gençlerden oluşan bir kadroya sahip milli takımımızda Büyükşehir hentbol takımının başarılı sporcuları Ramazan Döne, Taner Günay, İlkan Keleşoğlu, Çetin Çelik, Samet Kanberoğlu ve Atakan Şirin’de yer alıyor.