Milli hentbolcumuz Eray Karakoç, Kuzey Makedonya’ya transfer oldu

Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve A Milli Hentbol Takımı oyuncusu Eray Karakoç, Kuzey Makedonya’nın GRK Ohrid takımına transfer oldu.BOLU (İGFA) - Orta oyun kurucu mevkisinde oynayan 2001 yılında Bolu'da doğan milli hentbolcu Eray Karakoç, Bolu Seben Spor'dan transfer olduğu ve iki sezon forma giydiği Trabzon Büyükşehir'de ligin ilk yarısında 11 maçta 30 gol kaydetti.

Eray Karakoç, A Milli Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçları ve 5. İslami Dayanışma oyunlarında ikinci olan kadrosunda yer aldı.

Milli hentbolcumuz Halil İbrahim Öztürk’ün de forma giydiği GRK Ohrid takımı iki gruplu ligin ilk aşamasını 4. sırada tamamlayarak, 12 Şubat'ta oynanmaya başlanacak 8 takımlı play-off grubunda mücadele edecek.