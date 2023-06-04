Milli hentbolcu Beyza İrem Türkoğlu üç gol attı

Kadın hakemlerimizin yönettiği maçta Beyza İrem Türkoğlu 3 gol attıANKARA (İGFA)- EHF Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçları Macaristan'ın Budapeşte kentinde yapıldı.

MVM Dome Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de üçüncülük maçını uluslararası hentbol hakem ikilisi Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek yönetirken; milli hentbolcu Beyza İrem Türkoğlu'nun takımı Danimarka temsilcisi Team Esbjerg, Györi Audi ETO KC'ya 28-27 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ni dördüncü sırada tamamladı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Team Esbjerg'in sol kanat oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu bu maçta üç gol kaydederken, EHF Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplam 29 gol atmış oldu. Foto: Jozo Cabraja / kolektiff