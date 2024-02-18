Milli güreşçiler yurda döndü

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci olan ASKİ Sporlu milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Ali Cengiz yurda döndü.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan spor kulüpleri ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazanan ASKİ Sporlu milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Ali Cengiz yurda döndü.

ESENBOĞA HAVALİMANI’NDA COŞKULU KARŞILAMA

Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen stil 130 kilo final müsabakasında Avrupa ikincisi olan Rıza Kayaalp ve Grekoromen Stil 87 kilo finalinde Avrupa İkinciliği kazanan Ali Cengiz’i Esenboğa Havalimanı’nda yakınları, kulüp çalışanları ve sevenleri coşkulu bir şekilde karşıladı.

Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen Stil branşına 4 sporcu ile katılan ASKİ SPOR şampiyonada 2 gümüş madalya kazanmayı başardı.

“KIRILMASI ZOR BİR REKORA İMZA ATTIK”

Avrupa Güreş Şampiyonası kariyerinde 14’üncü finaline çıkan ve gümüş madalya almaya hak kazanan ASKİ Sporlu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Esenboğa Havalimanı’nda şu açıklamalarda bulundu:

“Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 14’üncü finalimi yaptım ve ikinci gümüş madalyamı almış oldum kırılması zor bir rekora imza attık. Grekoromen gibi zor branşta güreşte 14 kez final yapmak çok zor bir iş ve bunu yapmak benim için çok gurur verici bir olay. Önümüzde bir olimpiyat var inşallah ona da en iyi şekilde hazırlanıp kariyerimde alamadığım tek altın madalyayı alıp ülkemize ve Ankara’mıza getirmek bana nasip olur.”

Grekoromen stil 87 kiloda Avrupa ikinciliğini kazanan Ali Cengiz ise “Gerçekten zor bir Avrupa Şampiyonasıydı içimizde buruk bir sevinç var aslında çünkü hedefim Avrupa Şampiyonluğuydu büyüklerde ikinci defa Avrupa Şampiyonası’na katıldım. Geçen yıl kıl payı kaçırdığım şampiyonluğu bu yıl da kaçırdım ve ikinci oldum bu beni daha da kamçıladı çünkü asıl hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Geçen yılın ardından bu yıl da takım hâlinde şampiyon olmak bizi ayrı bir gurur ve sevince boğdu bunu aynı şekilde devam ettirmek hedefimiz umarım bu şekilde devam eder. Bizlere verdiği desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve kulüp başkanımız Yüksel Arslan’a teşekkür ediyorum” dedi.