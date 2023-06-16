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Milli güreşçi Halil Çınar Avrupa ikincisi oldu

SPOR 16.06.2023, 09:44
Milli güreşçi Halil Çınar Avrupa ikincisi oldu

U17 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası, 12-18 Haziran tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştiriliyor. 3 kategoride gerçekleşen şampiyonanın Erkekler Grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.KONYA (İGFA) -  Torku Şeker Spor kulübü milli takıma iki sporcusu ile katıldı. Rakiplerini bir bir deviren Torku Şeker Spor'un başarılı güreşçisi Halil Çınar, 60 kilogramda Avrupa İkincisi olarak büyük bir gurur yaşattı.

Finalde  Belaruslu Kiryl Valeuski ile mindere çıkan Halil Çınar, güçlü rakibine karşı üstünlük sağlayamadı. Gümüş madalya kazanan sporcuyu ilk tebrik eden Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay oldu.

60 kilogramda dereceye giren sporculara madalyalarını T.C. Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve Dünya Güreş Birliği (UWW) Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi ve UWW Protokol Direktörü Önder Yakşi takdim etti.

Torku Şeker Spor'u temsil eden Ömer Altaş ise yarı finale yükseldi. Yarı finalde şansız şekilde elenen Altaş, 51 kilogramda bronz müsabasını da kaybederek turnuvayı 4.sırada tamamladı.

Milli takım antrenörü olarak kafilede yer alan Torku Şeker Spor Güreş takımı antrenörü Soner Sucu ise Grekoromen kategorisini 1 gümüş, 2 bronz ile tamamladıklarını belirterek, "1 sporcumuz yarı finalde, 2 sporcumuz çeyrek finalde elendiler. 45 kg'da Mehmet Hanifi Sarp ve 110 Kg'da Cemal Yusuf Bakır bronz madalya kazandı. Bizim için Ağustos ayındaki Dünya Şampiyonası için iyi bir hazırlık oldu. Gümüş madalya kazanan sporcum Halil Çınar ile gururlandık." dedi.

Para Badminton Milli takımı ile Kanada'daki turnuvada bulunan Torku Şeker Spor Kulubü Başkanı Ahmet Bozdam ise Halil Çınar'ın Avrupa ikincisi olmasından dolayı mutlu olduğunu, ilerde daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirterek, milli kafiledeki tüm sporcuları gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

EN İYİ DERECE HALİL ÇINAR'DAN

Erkekler Grekoromen stil'de en iyi dereceyi Torku Şeker Sporlu milli sporcu Halil Çınar elde etti. 10 kategoride mücadele edilen Tiran'daki müsabakalarda milli takım, 45 Kg'da Slovak rakibini 8-0 yenen Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'nin milli güreşçisi Mehmet Hanifi Sarp ile bronz, 110 Kg'da Estonyalı rakibini 10-0 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcusu Cemal Yusuf Bakır ile de bronz madalyanın sahibi oldu. 51 Kg'da bronz müsabakasına çıkan Torku Şeker Sporlu milli güreşçi Ömer Altaş ise Gürcistanlı sporcu Koba Karumidze'ye 8-0 mağlup oldu.

GÜRCİSTAN 1., TÜRKİYE 5.SIRADA YER ALDI

Erkekler Grekoromen müsabalarında ülke sıralamasında ise 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya ile Gürcistan 185 puanla birinci, 1 altın, 5 bronz madalya ile Azerbaycan 118 puanla ikinci ve 1 altın, 4 bronz madalya kazanan Ermenistan ise 115 puanla üçüncü oldu. 1 gümüş madalya, 2 bronz madalya  kazanan Türkiye ise 80 puan ile 5.sırada yer aldı.
U 17 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası, Bayanlar Serbest ve Erkekler Serbest Güreş müsabaları ile 18 Haziran'da sona erecek.

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