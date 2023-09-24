DowAksa sponsorluğundaki Yalova’nın tek olimpiyat sporcusu olan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu oldu.YALOVA (İGFA) - DowAksa’nın sponsorluğunda, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonda Buse, kadınlar 68 kilo finalinde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaştı. Müsabakayı tuşla kazanan milli güreşçi, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Buse, dünya şampiyonalarında daha önce 2 bronz madalya almıştı. Buse Tosun Çavuşoğlu ayrıca Yasemin Adar Yiğit'ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi oldu.