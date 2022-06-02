Milli güreşçi Adar'dan Sakarya'ya ziyaret

5 Avrupa, 1 Dünya Şampiyonluğu ile Olimpiyat 3.’lüğü bulunan Milli Güreşçi Yasemin Adar, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünü ziyaret etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünü, 5 Avrupa ve 1 Dünya Şampiyonluğu ile Olimpiyat 3.’lüğü bulunan Yasemin Adar ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi’nin ev sahipliği yaptığı buluşmada, güreş sporuna yönelik iş birliği fırsatları değerlendirildi. Adar, Sakarya’nın spor alanında yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu ifade etti.

Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin spora ve sporcuya sunduğu katkılarla Sakarya sporu için altın bir dönemin yaşandığını söyledi.

Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi, Olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Yasemin Adar’ı spor şehri Sakarya’da konuk ettiklerini belirten Başkan Ekşi, "Ülkemiz güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran Milli sporcumuz Yasemin Adar’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İnşallah gerek kulübümüz gerekse şehrimizde güreş sporu alanında yapacağımız iş birliğiyle ulusal ve uluslararası başarılar yakalayacağız” dedi.