Milli futbolcu Telli'den kupa mesajı

Ampute Milli Takımı başarılı sporcusu ve Gebze Belediyesi Ampute Takımı kaptanı Barış Telli Avrupa Ampute 2024 Şampiyonası’ndan mesaj var: “Çok mutluyuz. Gebze Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Zinnur Başkanım bekle, kupayla geliyoruz.”FRANSA (İGFA) - İsrail’i 6-0’lık skorla mağlup eden Ampute Milli Takımı’nın Gebzeli futbolcusu Barış Telli’den mesaj var: “Çok mutluyuz. Gebze Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Zinnur Başkanım bekle, kupayla geliyoruz!” Gebze Belediyesi Ampute Takımı’nın kaptanı ve aynı zamanda Ampute Milli Takımı’nın başarılı futbolcusu Barış Telli, Avrupa Ampute 2024 Şampiyonası’nın gerçekleştirildiği Fransa’dan Gebzeli sporseverlere mesaj yolladı. Avrupa Ampute 2024 Şampiyonası’nda önce İsrail’i 6-0’lık farklı sporla mağlup eden Ampute Milli Takımı son olarak kardeş Azerbaycan’ı da 12-1’lik sporla mağlup etmişti.

RAKİPLERİ FARKLI MAĞLUP EDİYOR

Şampiyonanın oynandığı Fransa’dan gönderdiği ve video mesajla Gebzeliler ve Başkan Büyükgöz’e selam gönderen Gebze Belediyesi Ampute Takımı kaptanı ve Milli Takım futbolcusu Barış Telli, “Şampiyonada ikinci galibiyetimizi de aldık. İlk maç çok önemliydi. Soykırım yapan İsrail’e karşı 6-0 farklı kazandık. İkinci maçımızda da kardeş Azerbaycan’ı da mağlup ederek ikinci başarımızı elde ettik. Ben aynı zamanda Gebze Belediyesi Ampute Takımının kaptanıyım.

GEBZE’NİN DESTEĞİ HER ZAMAN

Şimdi burada milli takım olarak burada mücadele ediyoruz. Gebze Belediyesi en başından beri; ampute futbol ligine destek verdi. Gerek tesis gerekse diğer tüm imkanları bu sporumuza veriyor. Zinnur Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Zinnur Başkanım bekle, kupayla geliyoruz” ifadelerini kullandı.