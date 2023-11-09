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Milli boksörlere 'Koç' gibi ödül

SPOR 09.11.2023, 09:48
Milli boksörlere 'Koç' gibi ödül

Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü bu yıl Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile Olimpiyat gümüş madalyalı ve Dünya Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne tutkuyla inanan, sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç’un idealleri ışığında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğinde hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl yedinci kez sahibini buldu.

Kalıcı teması, “Olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü,  İstanbul Valisi Davut Gül, Koç Ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün sahipleri Milli Boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu oldu.

Çakıroğlu ve Sürmeneli; ödüle, erkek egemen olduğu düşünülen bir sporda azimleriyle başarı çıtasını yükselttikleri, spor ve daha pek çok alanda üstlendikleri sorumluluklarla özellikle kız çocuklarına rol model oldukları gerekçesiyle layık görüldü.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, Cumhuriyetin 100 yıllık tarihinde spor alanında ilham veren birçok başarı hikâyesi olduğunu belirterek, “Bu ödül, Mustafa’nın sadece sporun farklı branşlarına değil, Cumhuriyetimize duyduğu sevgi ve inanç açısından da çok doğru bir zemine oturuyor” dedi.

BUSENAZ SÜRMENELİ: “AYDINLIK YARINLARA YÜRÜMENİN BİRDEN FAZLA YOLU VAR.”

Olimpiyat ve dünya şampiyonu ilk Türk kadın boksör Busenaz Sürmeneli, olimpiyat madalyalı 2 genç Türk kadını olarak, Atatürk’ün kendilerine gösterdiği hedefe giderken elinden gelen en yüksek çabayı gösteren Cumhuriyet çocukları olarak bu törende bulunduklarını belirterek, "Aydınlık yarınlara yürümenin birden fazla yolu var. Bu yollardan en önemli olanlarından biri ise spordan geçiyor. Biz, aldığımız madalyalarla yalnızca kişisel başarılarımızı taçlandırmış olmuyoruz. Onca emek, değim yerindeyse kan ter gözyaşının sonucu avuçlarımızda tuttuğumuz o madalya, bizi izleyen, bizi takip eden on binlerce insana da bir şeyler ifade ediyor” diye konuştu.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: “BU ÖDÜLÜN SADECE BAŞARI ÖDÜLÜ DEĞİL; BİR DURUŞ"

Olimpiyat gümüş madalyalı ve dünya şampiyonu ilk Türk kadın boksör Buse Naz Çakıroğlu da, Cumhuriyetin 100. yılında bu ödülü alabiliyor olmak benim için çok daha anlamlı olduğunu söyledi. Çakıroğlu, bu ödülün sadece başarı ödülü değil; bir duruşu, gençliğe bir yol gösterişi olduğunu bildiğini ifade etti. 

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