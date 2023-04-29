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Milli bilekler seçildi

SPOR 29.04.2023, 14:53
Milli bilekler seçildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun düzenlediği ‘Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Başkentte sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporun her branşına destek olmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun düzenlediği “Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri”ne ev sahipliği yaptı.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN SPORCULAR KATILDI

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanında gelen sporcular katıldı. Sporcuların; Moldova’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nın milli takım kadrosunda yer almak için kıyasıya mücadele ettiği yarışmada dereceye girenlere de madalya verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, “Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım seçme müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak müsabakalara katılan sporculara ve teknik heyete başarılar dileriz” dedi.

SPOR VE SPORCUNUN DOSTU: ABB

Turnuvaya verdiği desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt ise “Bu yıl federasyon faaliyet programında yer alan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerini Ankara’da gerçekleştiriyoruz. 8-18 Haziran’da Moldova’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılacak milli takım ekibini belirlemeye çalışıyoruz. Yarışmaya 68 ilden sporcumuz katıldı bizleri mutlu eden başka bir durum daha var. Deprem bölgesinden gelen sporcularımız da müsabakalarımıza katıldılar. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Bey’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası’nda milli takım kadrosunda yer alabilmek için Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelerek yarışmaya katılan sporcular, verdiği desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Selcan Cansever: “Turnuva çok güzel, katılım çok fazla… Bilek güreşinin yanı sıra daha önce boks turnuvasına katıldım. Bu tarz turnuvaların daha çok düzenlenmesini isterim.”

-Seyfi Özbey: “Hedefim turnuvada birinci olmak. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Esma Çam: “Avrupa Şampiyonası’nda milli takım kadrosunda yer alabilmek için turnuvaya katıldım. Birinciliği kazandım ayrıca turnuva boyunca yeni arkadaşlar edindim.”

-Oktay Ökçü: “Milli takıma seçilebilmek için turnuvaya katıldım. İnşallah başarılı olacağım.”

-Melissa Özdemir: “Gaziantep Nurdağı’ndan geliyorum. Depremin yarattığı etkilerden kurtulmak için turnuvaya katıldım. Bana motivasyon oldu. Ankara’yı da çok beğendim.”

-Hasan Özdemir (Tekvando ve Bilek Güreşi Antrenörü): “Gaziantep Nurdağı’ndan geliyorum. Depremde eşimi ve yeğenimi kaybettim. Sporcularımızı hayata bağlamak ve onların moralini düzeltmek için kızımla beraber turnuvaya katıldık. Bilek güreşi bizim ata sporumuz, gençlerimiz de yoğun ilgi gösteriyor. Hepsine başarılar diliyorum.”

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