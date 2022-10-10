Milas'ın Efeleri evinde galip

Milas Belediyespor Voleybol Takımımız TVF Alpaslan Endüstri Voleybol 1. Ligi ikinci hafta maçında kendi evinde ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor Takımını net skorla mağlup etti.MUĞLA (İGFA)- Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Milas’ın Efeleri, ilk seti 25-18 ikinci seti 25-21 üçüncü ve son seti ise 25-23 kazanarak, sahadan 3-0’lık galibiyetle galip ayrıldı.

Seyircilerin tribünleri doldurduğu maçı Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ateş, Halil Mutlu Belediye Meclis Üyeleri ve CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya da takip etti.

Bu hafta aldığı galibiyetle puanını 4’e çıkaran takımımız 3. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına hafta içi gerçekleştireceği antrenmanlarla hazırlanacak.

Maç sonu galibiyeti sahaya inerek, sporcularla kutlayan Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat, tüm takımı galibiyetten dolayı tebrik ederek, maçın başından sonuna kadar tribünlerde takıma destek olan taraftarlara teşekkür etti.