Milas galibiyet serisini 11'e çıkardı

Milas Belediyespor Voleybol Takımımız Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol Ligi 1.Ligi A grubunda ikinci devrenin ilk maçında ağırladığı Ürgüp Spor’u mağlup etti.MULĞA (İGFA) - Dolu tribünler önünde oynanan müsabakada baştan sona üstün bir oyun sergileyen temsilcimiz ilk seti 25-17 ikinci seti 26-24 üçüncü ve son seti ise 25-22 kazanarak, sahadan 3-0’lık net galibiyetle ayrıldı.

Ligin ilk devresinde deplasmanda tek mağlubiyetini aldığı Ürgüp Spor’a karşı rövanşı alan takımımız galibiyet serisini de 11 maça çıkardı. A grubunda topladığı 33 puanla lider konumda bulanan Milas Belediyespor en yakın rakibi Rest Property Alanya Belediye Takımının 5 puan önünde bulunuyor.

“HARİKA OYUN, MÜTHİŞ SEYİRCİ, GÜZEL GALİBİYET”...

Lig liderliği için büyük önem taşıyan müsabakayı Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke birlikte takip ettiler.

Alınan galibiyetin ardından sahaya inen Başkan Tokat, 3 puan sevincini voleybol takımıyla birlikte yaşadı. Sosyal medya hesaplarından alınan galibiyet sonrası paylaşım yapan Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat; “HARİKA OYUN, MÜTHİŞ SEYİRCİ, GÜZEL GALİBİYET... TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1.Ligi'nde ikinci devrenin ilk maçında ağırladığımız Ürgüp Spor'u 3-0'lık net skorla mağlup ettik. Bu sonuçla liderliğimizi sürdürerek, galibiyet serimizi 11 maça çıkardık. Tüm takım ve teknik kadroyu kutluyor, salonu doldurarak takımımıza destek olan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Milas Belediyespor bir sonraki maçını İstanbul BBSK takımıyla deplasmanda oynayacak.

25 Aralık 2022 Pazar günü İstanbul-Haldun Alagaş Spor Salonu’nda oynanacak olan müsabaka saat 14’te başlayacak.