Milas Belediyespor yeni sezon için kadrosunu oluşturdu

Muğla ve Milas'ı Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig’de başarıyla temsil eden Milas Belediyespor Voleybol Takımı, 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takım kadrosunu gerçekleştirdiği transferlerle tamamladı.MUĞLA (İGFA) - Teknik kadro ve oyuncuları tecrübeli isimlerden oluşturan Milas Belediyespor Voleybol Takımı, bu sezon ligin iddialı ekibi olarak göze çarpıyor.

Geçtiğimiz yıl ve önceki sezonlarda takımımızda forma giyen voleybolcuların yanı sıra, Milas Belediyespor formasıyla ilk kez mücadele edecek oyuncularla takım kadrosunu oluşturan Milas Belediyespor Voleybol Takımımız, kadrosuna 2 yabancı transfer takviyesi de yaptı.

TEKNİK KADRO OLUŞTURULDU…

Baş antrenörlük görevini geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımın başına getirilen deneyimli antrenör Mehmet Akif Gürgen’e emanet eden takım, yardımcı antrenörlük görevini Adem Aydın yapacak. İstatislik antrenörlüğü görevini Okan Mert Gezer’in üstleneceği takımda, fizyoterapist olarak Hayrettin Demir görev alacak.

Efeler Ligi ve yurt dışı tecrübesi olan oyuncuların da bulunduğu isimlerle takımı oluşturan Milas Belediyespor’un kadrosu şu oyunculardan oluşuyor.

Takım Kaptanı Rıfat Erden Çevikel (Pasör) Celil Yavuz (Pasör) Hısham Yousri (Pasör Çaprazı) Okay Serçe (Pasör Çaprazı) Hamit Yüksel Mandıracı (Smaçör) Rafael Migel (Smaçör) Alperen Ova (Smaçör) Berke Tan (Smaçör) Murat Han Kısal (Orta Oyuncu) Tuğberk Sungur (Orta Oyuncu) Ömer Arslan (Orta Oyuncu) Burak Hazırol (Libero) Oktay Tetik (Libero).

Milas Belediye Başkanı ve aynı zamanda Milas Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Tokat, deneyimli oyunculardan oluşan kadroyla bu sezon da ligin iddialı takımlarından biri olmayı hedeflediklerini belirterek, "Kulüp olarak voleybol sporuna hizmet etmek adına tüm çabayı sarf ediyoruz. Takımımıza yeni katılan oyuncularımıza şehrimize hoş geldiniz diyorum. Yeni sezonun takımımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm teknik ekip ve oyuncularımıza sakatlığın yaşanmadığı başarılarla dolu bir yıl diliyorum” dedi.