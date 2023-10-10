Milas Belediyespor ilk maçına çıkıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Alpaslan Endüstri 1. Lig A Grubu temsilcisi Milas Belediyespor, gücüne güç katan yeni ekibi ile ilk maçına 14 Ekim’de çıkacak.MUĞLA (İGFA) - Anadolu Voleybol SK ile saat 16.00’da Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde karşılaşacak olan tecrübeli ekibin hedefi sezon sonunda şampiyon olup, play-off’larda zafer elde ederek Efeler Ligi’ne çıkabilmek.

TVF Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig heyecanı başlıyor. Muğla temsilcisi Milas Belediyespor’un da yer aldığı Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi A Grubu’nda 1. devre karşılaşmaları 14 Ekim-23 Aralık 2023 tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları 7 Ocak-17 Mart 2024 tarihleri arasında oynanacak. Bigadiç Bld.’nin çekilmesiyle 11 takımın kaldığı ligde, Muğla temsilcisi Milas Belediyespor’un kadrosu da netleşti.

Milas’ın Efeler’i, 2023-2024 sezonunun ilk maçına 14 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde çıkacak.