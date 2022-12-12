Milas Belediyespor ilk devrenin lideri oldu

TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol Ligi’nde ilk devre hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı. Milas Belediyespor Voleybol Takımı, evinde ağırladığı ligdeki en yakın rakibi olan Rest Property Alanya Belediye takımını mağlup etti.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabaka büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren müsabakayı Milas Belediyespor 29-31, 25-19, 23-25, 25-23, 15-8’lik setler sonucunda 3-2’lik skorla kazanarak 2 puanı hanesine yazdırdı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabaka sonucunda aldığı galibiyetle puanını 30’ a çıkaran temsilcimiz galibiyet serisini de 10 maça çıkardı.

Maç sonu sahaya inerek galibiyeti takımla birlikte kutlayan ve maç sonu sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat; "İlk devrenin lideriyiz. Harika oyun, müthiş seyirci ve güzel sonuç" dedi.

İkinci devrenin ilk maçı bu hafta sonu ligdeki tek mağlubiyetini aldığı Ürgüp Spor’u kendi evinde ağırlayacak.

Ligin zirvesi için büyük önem taşıyan müsabaka 18 Aralık 2022 Pazar günü saat 15’te başlayacak.