Milas Belediyespor'da hedef 'Efeler' ligi

TVF Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig müsabakaları 2 Ekim Pazar günü başlayacak. Temsilcimiz Milas Belediyespor sezonun ilk maçında deplasmanda Ürgüpspor ile karşılaşacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla Temsilcisi Milas Belediyespor’un ter dökeceği TVF Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig A Grubu’nda 2022-2023 voleybol sezonu 2 Ekim Pazar günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Belediyespor ilk müsabakasını Pazar günü saat 14.00’te Nevşehir takımı Ürgüpspor ile oynayacak.

Ligin 1. devresinin son müsabakası 11 Aralık Pazar günü Milas’ta Alanya Belediyespor ile oynanacak. 2. Devre ise, 18 Aralık’ta başlayarak, 1 Mart 2023’te sona erecek.

12 takımın yer aldığı ligte ter dökecek olan Milas Belediyespor, şampiyon olarak Efeler Ligi’ne çıkmayı hedefliyor.

Yapılan yeni transferlerle gücüne güç katan Belediyespor’a yeni sezonda başarılar dileyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas’ta yaşayan tüm vatandaşları kentin takımını destekleme çağrısında bulundu. Tokat, “Milas’ı ve Muğla’yı temsil eden takımımız Milas Belediyespor, bizlere zaferlerle dolu bir sezon yaşatacak. Tüm Milaslıları müsabakaları izlemeye davet ediyorum.” diye konuştu.