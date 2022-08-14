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Michal Michalak Manisa BBSK'da

SPOR 14.08.2022, 13:14
Michal Michalak Manisa BBSK'da

2022-2023 sezonu çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz, Polonyalı Milli Forvet Michal Michalak’ı kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) -  2 Kasım 1993 doğumlu olan ve 1.98 boyundaki Michal Michalak, geride bıraktığımız sezon Almanya Süper Ligi’nde EWE Baskets Oldenburg ve Fransa Süper Ligi’nde Levallois Metropolitans formalarını terletti.

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