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Michal Michalak Manisa BBSK'da
SPOR 14.08.2022, 13:14
2022-2023 sezonu çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz, Polonyalı Milli Forvet Michal Michalak’ı kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - 2 Kasım 1993 doğumlu olan ve 1.98 boyundaki Michal Michalak, geride bıraktığımız sezon Almanya Süper Ligi’nde EWE Baskets Oldenburg ve Fransa Süper Ligi’nde Levallois Metropolitans formalarını terletti.
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