Michal Michalak Manisa BBSK'da

2022-2023 sezonu çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz, Polonyalı Milli Forvet Michal Michalak’ı kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - 2 Kasım 1993 doğumlu olan ve 1.98 boyundaki Michal Michalak, geride bıraktığımız sezon Almanya Süper Ligi’nde EWE Baskets Oldenburg ve Fransa Süper Ligi’nde Levallois Metropolitans formalarını terletti.