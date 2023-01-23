MHP'den Kayserispor'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Kayserispor Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.Mehmwt UZEL (KAYSERİ İGFA)

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve MHP İl Yöneticileri, Kayserispor yönetimine seçilen Ali Çamlı'yı ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, şehrin marka değeri Kayserispor'a ve Başkan Ali Çamlı'ya başarılar dilediler.