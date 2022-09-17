MHK hakem gelişim çalışmaları devam ediyor

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eylül Ayı Eğitim Semineri; Süper Lig Hakemleri, A Klasmanı Hakemleri, VAR kadrosu, FIFA Kadın Hakemlerinin yüz yüze; Süper Lig Yardımcı Hakemleri, A Klasmanı Yardımcı Hakemleri, MHK üyeleri ve Ulusal Eğitimcilerin online olarak katılımı ile TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas ve MHK Başkanvekili Murat Ilgaz’ın sunduğu güncel kliplerden oluşan eğitimde, Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi seminerin kapanış konuşmasını gerçekleştirerek, TFF’nin marka değerinin hep birlikte başarılı olarak ve çok çalışarak yükseltebileceğinin önemini hakemlerimize bir kez daha hatırlattı.

MHK Başkanı Sabri Çelik’in hakemlere verdiği açık ve net talimatlar

MHK Başkanı Sabri Çelik seminerde, karşılaşmalarda hakem ekibinden istisnasız ve tutarlı şekilde disiplin uygulamaları yapmalarını istedikleri 3 net talimatı şöyle sıraladı:

*Oyuncuların toplu olarak hakemlere yaptığı itirazlarda,

*Oyuncuların ve teknik ekibin hakemlere mobbing uygulamaya çalıştığı durumlarda,

*Teknik adamların teknik alan ihlallerini oyunun saygınlığını ve devamlılığını bozacak şekilde gerçekleştirdiği süreçlerde.

İki karşılaşmanın hakemi izlenecek

TFF Hakem Danışmanı Hugh Dallas ve MHK Başkanvekili Murat Ilgaz, Eylül ayı seminerinden sonra Hakem Gelişim Programları çerçevesinde MHK tarafından yapılan planlama dahilinde aşağıdaki hakemleri izleyerek, maçlardan sonra maçın hakemleri ile maç analizi yapacaktır.