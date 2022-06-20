Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılmayacağını söyledi

Fenerbahçe yönetim, Mesut Özil'in sözleşmesini tek taraflı feshederse futbolcuya yüklü bir tazminat ödemekle karşı karşıya kalacak.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve yeni sezon planlamasında düşünülmediği kendisine iletilen Mesut Özil yönetime rest çekti ve sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlamak istediğini söyledi.

Yönetim kurulu Mesut Özil'e her türlü kolaylığın gösterileceğini söyledi futbolcu Fenerbahçe'de sözleşmesini tamamlayacağını söyledi.

Kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mesut Özil, futbol kariyerini Fenerbahçe'de sonlandırmak istiyor. Yönetim, 33 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Mesut Özil, sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlayacağını ve sözleşmesini bitmeden ayrılmak istemediğini yönetim kuruluna iletti.

Tüm alacakları ödenmek zorunda

Mesut Özil, eski takımı Arsenal'de olduğu gibi Fenerbahçe'de maaşını almaya devam edecek. Fenerbahçe yönetim, yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetmesi durumunda Mesut Özil'in kalan 2 yıllık sözleşmesinin gereklerini yerine getirerek tüm alacaklarını ödemek zorunda kalacak. Fenerbahçe, Mesut Özil'e 3 milyon avro yıllık ücret ödüyor, ayrıca sponsorlar ödeme yapıyor.

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt de yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'in Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Başka bir takımda oynamak zorunda bırakılırsa futbolu bırakacağını düşünüyorum. Mesut Özil, sadece Fenerbahçe'de futbol oynamak istiyor."